Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 ноября, 11:32

Общество

Сильный туман накроет Московский регион в ближайшие часы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сильный туман накроет Московский регион в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

В ведомстве предупредили, что из-за тумана видимость на дорогах ухудшится до 200–700 метров. Местами, преимущественно в ТиНАО, туман сохранится до 09:00 понедельника, 1 декабря.

В МЧС рекомендовали водителям снижать скорость на дорогах и увеличить дистанцию. Также следует избегать внезапных маневров, обгонов, опережений. Кроме того, граждан призвали не оставлять детей без присмотра при неблагоприятных погодных условиях.

При необходимости можно позвонить по телефонам 101 или 112, а также единому номеру доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

В воскресенье, 30 ноября, в Москве ожидается облачная и дождливая погода. По данным синоптиков, в столице температура составит от 3 до 5 градусов, а в Подмосковье – от 1 до 6. Южный ветер будет дуть со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет на уровне 754 миллиметров ртутного столба.

Метеоролог дал прогноз погоды на заключительный день осени в Москве

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика