Сильный туман накроет Московский регион в ближайшие часы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сильный туман накроет Московский регион в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

В ведомстве предупредили, что из-за тумана видимость на дорогах ухудшится до 200–700 метров. Местами, преимущественно в ТиНАО, туман сохранится до 09:00 понедельника, 1 декабря.

В МЧС рекомендовали водителям снижать скорость на дорогах и увеличить дистанцию. Также следует избегать внезапных маневров, обгонов, опережений. Кроме того, граждан призвали не оставлять детей без присмотра при неблагоприятных погодных условиях.

При необходимости можно позвонить по телефонам 101 или 112, а также единому номеру доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

В воскресенье, 30 ноября, в Москве ожидается облачная и дождливая погода. По данным синоптиков, в столице температура составит от 3 до 5 градусов, а в Подмосковье – от 1 до 6. Южный ветер будет дуть со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет на уровне 754 миллиметров ртутного столба.