Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 08:50

Город

"Новости дня": на Измайловском бульваре завершили капремонт жилого дома

"Новости дня": на Измайловском бульваре завершили капремонт жилого дома

"Новости дня": скоростную дорогу от Ленинградского шоссе до центра начали строить в Москве

Снежный покров в Москве полностью растает к 27 ноября

Занятия по танцевальному фитнесу пройдут в павильоне на ВДНХ

Московские ЗАГСы начали принимать заявления на новогодние свадебные церемонии

264 ребенка родились в Москве 25 ноября

Сергей Собянин: два центра женского здоровья открылись в Москве

Международный фестиваль "Время гитары" откроется в Римско-католическом соборе в Москве

"Утро": температура воздуха в Москве составит 2 градуса 26 ноября

В районе Останкино установили новые дорожные знаки

В Москве на Измайловском бульваре завершили капитальный ремонт почти 70-летнего жилого дома. Особое внимание уделили фасаду: его помыли, отремонтировали швы между кирпичами и обработали защитным составом.

Также восстановили архитектурные элементы из темно-красного кирпича и заменили входные двери. В здании также обновили систему электроснабжения и обработали стены антисептическими составами.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
городвидео

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика