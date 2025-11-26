"Новости дня": на Измайловском бульваре завершили капремонт жилого дома

В Москве на Измайловском бульваре завершили капитальный ремонт почти 70-летнего жилого дома. Особое внимание уделили фасаду: его помыли, отремонтировали швы между кирпичами и обработали защитным составом.

Также восстановили архитектурные элементы из темно-красного кирпича и заменили входные двери. В здании также обновили систему электроснабжения и обработали стены антисептическими составами.

Подробнее – в программе "Новости дня".