На юге Москвы 6 зданий обновили по технологии "мокрый фасад"

Фото: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

6 жилых домов обновили на Кантемировской улице на юге Москвы по технологии "мокрый фасад" в рамках программы капитального ремонта. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что при такой технологии наносится несколько слоев штукатурки и используется минераловатный утеплитель.

Обновленные 14-этажные здания в стиле постсоветского функционализма были построены в 1992 году по типовому проекту. Фасад домов имеет сложную форму без декоративных элементов. При проведении работ специалисты использовали отечественные материалы и краски белого и красного цветов.

Для начала фасады были очищены и промыты от загрязнений, после чего их поверхность покрыли грунтовкой, а также установили кронштейны для корзин под кондиционеры. Стены были покрыты утеплителем из минеральной ваты, оштукатурены. Установлена и сетка из стекловолокна. Сверху конструкция покрыта декоративным слоем и краской.

Кроме того были приведены в порядок входные группы, в местах общего пользования установлены новые стеклопакеты, а на балконах оштукатурены и окрашены балконные плиты. Обновлены отмостка и цоколи построек.

Ранее в Москве капитально отремонтировали 48 домов высотой до трех этажей. Фасады были очищены от старой краски и грязи, места намокания обработаны антигрибковым и антисептическим составами, декоративные элементы восстановлены. Были отремонтированы места общего пользования, подвалы, чердаки и крыши.

