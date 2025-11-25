25 ноября, 07:30Транспорт
Треть таксопарков России может уйти с рынка из-за требований закона о локализации
Треть таксопарков России рассматривает уход с рынка из-за требований закона о локализации. 66% не планируют обновлять автомобили в 2026 году. Такие данные показал опрос.
Основные причины – низкая окупаемость, высокая стоимость отечественных машин и нежелание пассажиров ездить на них.
Закон о локализации такси вступает в силу с 1 марта 2026 года. Согласно новым правилам, в отрасли смогут работать только те автомобили, которые производят на территории России.
