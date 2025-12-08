Россиянам рассказали, какими были елки на Соборной площади в Москве с 2015 по 2025 годы

Россиянам рассказали, какими были новогодние елки на Соборной площади в Москве с 2015 по 2025 годы. Инфографику подготовили в Агентстве "Москва". Данные показывают, откуда привозили главную елку страны и какие у нее были параметры: возраст, высота и диаметр ствола.

Длина самой высокой ели составляла 30 метров. Самому старому дереву было 120 лет, а самому молодому – 84 года. В 2025 году елка из Рузского района будет 26 метров высотой, диаметр ствола составит 11 метров. Этот символ Нового года станет одним из самых толстых за десятилетие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.