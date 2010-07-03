Герои России и СССР поздравили россиян с Днем флага

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Как проходит День государственного флага на проспекте Сахарова
Герои СССР и РФ поздравили соотечественников с Днем государственного российского флага в столице, передает телеканал Москва 24.
Председатель правления межрегиональной общественной организации "Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области", депутат Госдумы, Герой Советского Союза, генерал-полковник, заслуженный военный летчик РФ Николай Антошкин произнес речь по случаю торжества.
"Поздравляю вас всех с замечательным нашим праздником – 350-летием флага нашего государства. Такой праздник у нас бывает только один раз в жизни. Поэтому мы очень рады и довольны, что присутствуем на таком празднике. Флаг государства, гимн и герб – это основные символы нашего государства. Они олицетворяют нашу историю, историю нашего государства. Они олицетворяют наши достижения", – сказал он.
Герой РФ, председатель президиума общественной организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой также высказал поздравления.
"Нашему флагу сегодня 350 лет. 350 лет героической истории, славных побед, великих достижений. 350 лет назад не было Америки еще. Не было объединенной Европы. А Россия уже была, и был наш флаг. Был, есть и будет навечно. Я могу сказать: флаг для военных – это символ. Символ любви к родине, к воинской чести. Символ, ради которого шли на смерть. Это символ нашего величия, могущества нашей родины", – подчеркнул он.
"Здесь собрались почти все поколения – те, которые еще могут ходить по земле. Я думаю, чтобы этот день остался в вашей памяти долгие-долгие годы... Флаг – это тот символ, который наиболее зримо сплачивает людей", – добавил Герой СССР, разведчик и член правления клуба "Героев" полковник Владимир Горовой.
"Российскому флагу слава, слава, слава! Москвичи, россияне, вперед к новым победам и свершениям под стягом российского флага на благо нашего отечества и российского народа", – заключил председатель правления Московской организации Российского Союза ветеранов Афганистана Петр Петров.
Праздничные мероприятия на проспекте Сахарова посетили более 100 тысяч человек. Там прошел флешмоб "Флаг-рекордсмен". Волонтеры развернули полотно из двух тысяч флагов российских городов, а также общественных организаций. Получилось слово "Россия", сложенное из цветов триколора.
После этого участники развернули флаг РФ. Площадь триколора – более 2,5 тысячи квадратных метров. Полотно заняло почти половину проспекта Академика Сахарова. Эксперт Книги рекордов России Александр Пересвет заявил, что флешмоб с "Флагом-рекордсменом" официально зарегистрировали.
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