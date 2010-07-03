Число участников концерта на проспекте Сахарова превысило 100 тысяч человек

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Праздничный концерт на проспекте Сахарова в столице посетили уже более 100 тысяч человек, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В мероприятии участвуют свыше 100 тысяч человек", – приводит слова Волк РИА Новости.

Она отметила, что охрану общественного порядка на мероприятии обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.

До концерта на проспекте Сахарова прошел флешмоб "Флаг-рекордсмен". Волонтеры развернули полотно из двух тысяч флагов российских городов, а также общественных организаций. Получилось слово "Россия", сложенное из цветов триколора.

После этого участники развернули флаг РФ. Площадь триколора – более 2,5 тысячи квадратных метров. Полотно заняло почти половину проспекта Академика Сахарова. Эксперт Книги рекордов России Александр Пересвет заявил, что флешмоб с "Флагом-рекордсменом" официально зарегистрирован.

Здесь же до 18:00 гостей ждут на концерте "Герои рядом с нами". Выступят оркестры фестиваля "Спасская башня", группы "Сурганова и оркестр" и "Голубые береты", а также Валерия, Тимати, Григорий Лепс.

В Бабушкинском парке выступят барабанщицы Royal Attack, духовой оркестр Happy Band и кавер-группа Shoo Music Band. Завершится мероприятие в 19:00 большим историческим квестом.

24 августа праздник будут отмечать в Перовском парке, в парках "Красная Пресня", "Фили", в парке 50-летия Октября. 25 августа он продолжится в парке Олимпийской деревни, в парках "Фили", "Митино" и на Ходынском поле. Торжества проходят в парке Победы на Поклонной горе, в музее-заповеднике "Коломенское", в Екатерининском парке, в саду "Эрмитаж" и на других площадках.

Для гостей фестиваля "Цветочный джем" ко Дню флага тоже подготовили специальную программу. В центре и округах выступят творческие коллективы из Москвы, Екатеринбурга, Нижневартовска, Рязани и других российских городов. На 13 фестивальных площадках состоится более 110 концертов и спектаклей. Помимо этого, для посетителей устроят творческие и кулинарные мастер-классы.