Экс-участковый из Тулы оплатил чужой банковской картой подписку на фильмы

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В Туле будут судить бывшего участкового, который обвиняется в краже денег с чужого банковского счета. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой сайт региональной прокуратуры.

Следствие считает, что в минувшем году участковый приехал на вызов в один из городских офисов. Во время осмотра места происшествия он обнаружил на столе банковскую карту и записал ее реквизиты.

Затем полицейский оплатил подписку на онлайн-кинотеатр, списав с чужого счета около 600 рублей. Позднее он попытался совершить еще несколько списаний, чтобы продлить подписку. Однако сделать это ему не удалось, поскольку карта оказалась заблокирована.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о краже. Он был уволен со службы по отрицательным мотивам.

Ранее столичная полиция начала проверку по факту кражи денег у ведущего телеканала. Мошенница позвонила пострадавшему, представившись сотрудницей банка. Она получила доступ к push-уведомлениям с кодами подтверждения операций, после чего похитила более 200 тысяч рублей.

