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Москва 24

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Происшествия

11:17

В Москве безработный напал на прохожую и отобрал сумку с 70 рублями

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве безработный напал на женщину. Угрожая ножом, он отобрал у нее сумку и мобильный телефон, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службы столичного главка МВД России.

Сообщается, что инцидент произошел 1 мая на Пролетарском проспекте.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что у дома по указанному адресу неизвестный, угрожая женщине ножом, открыто похитил у нее сумку, в которой находились 70 рублей, сотовый телефон, а затем скрылся", – говорится в сообщении.

Общий материальный ущерб составил 3 тысячи 70 рублей.

Уточняется, что правоохранителям удалось оперативно задержать подозреваемого. Им оказался 27-летний безработный.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Накануне сообщалось о том, что неизвестный в Москве напал на прохожего ради пакета с продуктами. Мужчина ранил свою жертву в живот, после чего похитил у него сумку и скрылся. Полицией была инициирована проверка по данному факту.

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