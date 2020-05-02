В Москве неизвестный напал на прохожего ради пакета с продуктами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве неизвестный напал на прохожего и отобрал у него сумку с продуктами. Инцидент произошел на улице Кирпичная, сообщили в столичном главке МВД России.

"Неизвестный, подойдя сзади, неустановленным предметом нанес мужчине удар сбоку и, похитив у него пакет с продуктами, скрылся", – приводит Агентство "Москва" сообщение пресс-службы.

Уточняется, что пострадавший был госпитализирован с колото-резаным ранением живота.

В настоящее время правоохранители инициировали проверку по данному факту.

Ранее сообщалось о том, что неизвестный откусил ухо посетителю супермаркета. Очевидцы отмечали, что инцидент случился в продуктовом магазине на улице Лихоборские Бугры.