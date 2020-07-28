Трое в масках украли около 2,8 млн рублей из офиса в Басманном районе

09:10
Фото: depositphotos/Emevil
Трое неизвестных обокрали офис в центре столицы, сообщает Агентство "Москва". Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.
Инцидент произошел в ночь на 27 июля. Злоумышленники разбили окно на первом этаже здания на улице Ольховской, доме 16, и проникли в помещение офиса компании. Там они взломали сейф и забрали оттуда 2,75 миллиона рублей.
Оперативники устанавливают личности злоумышленников.
Ранее в Москве злоумышленница украла у мужчины свыше 1,6 миллиона рублей. С заявлением в полицию обратился неработающий мужчина 1965 года рождения.
Кроме того, неизвестный в столице похитил со счета пенсионера более 2 миллионов рублей. Он выдал себя за сотрудника банковской службы безопасности.
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