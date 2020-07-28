Уснувшего на газоне у бара в Москве мужчину обокрали на 77 тысяч рублей

В столице обокрали мужчину, уснувшего на газоне у бара, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел на улице Кузнецкий Мост. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, мужчина 1983 года рождения уснул на газоне напротив бара. При нем находилось два мобильных телефона.

Проснувшись, потерпевший не обнаружил своих гаджетов. Помимо этого, пропали две кредитные карты. Позже с одной из них списали 22 тысячи рублей. Ущерб составил 77 тысяч рублей.

По факту кражи полиция возбудила уголовное дело.

Ранее в Москве злоумышленница украла у мужчины свыше 1,6 миллиона рублей. С заявлением в полицию обратился неработающий мужчина 1965 года рождения.

Кроме того, неизвестный в столице похитил со счета пенсионера более 2 миллионов рублей. Он выдал себя за сотрудника банковской службы безопасности.