В Москве женщина под видом соцработницы украла почти 150 тыс рублей у пенсионеров

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве женщина украла крупную сумму денег у пенсионеров. Подозреваемую в совершении преступления удалось задержать полицейским, сообщила замначальника пресс-службы столичного главка МВД России Екатерина Гузь.

Как пишет Агентство "Москва", с заявлением в полицию обратились две пожилые москвички в возрасте 79 и 82 лет. Они рассказали, что с их банковских карт пропали деньги. Ущерб составил почти 150 тысяч рублей.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Ей оказалась 42-летняя приезжая женщина", – сказала Гузь.

Полицейские установили, что подозреваемая представлялась своим жертвам соцработником. Женщина приходила в квартиры с набором продуктов и обещала пенсионеркам предоставление социальных услуг.

По данным полиции, задержанная приходила в квартиры заявительниц с набором продуктов, представлялась соцработником и обещала пенсионеркам и впредь предоставлять социальные услуги, а также организовать ежемесячные выплаты.

"Женщина у одной потерпевшей похитила SIM-карту от мобильного телефона, а у другой узнала необходимые данные банковской карты. Получив необходимую информацию, злоумышленница совершила платежи с использованием карт и данных потерпевших", – заявила Гузь.

По факту случившегося было открыто уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемая по решению суда заключена под стражу.

Ранее приезжий похитил инструменты на 720 тыс рублей со стройки в Москве. Подозреваемого удалось задержать сотрудникам полиции.