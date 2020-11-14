В Москве женщина под видом соцработницы украла почти 150 тыс рублей у пенсионеров

04:11
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Москве женщина украла крупную сумму денег у пенсионеров. Подозреваемую в совершении преступления удалось задержать полицейским, сообщила замначальника пресс-службы столичного главка МВД России Екатерина Гузь.
Как пишет Агентство "Москва", с заявлением в полицию обратились две пожилые москвички в возрасте 79 и 82 лет. Они рассказали, что с их банковских карт пропали деньги. Ущерб составил почти 150 тысяч рублей.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Ей оказалась 42-летняя приезжая женщина", – сказала Гузь.
Полицейские установили, что подозреваемая представлялась своим жертвам соцработником. Женщина приходила в квартиры с набором продуктов и обещала пенсионеркам предоставление социальных услуг.
По данным полиции, задержанная приходила в квартиры заявительниц с набором продуктов, представлялась соцработником и обещала пенсионеркам и впредь предоставлять социальные услуги, а также организовать ежемесячные выплаты.
"Женщина у одной потерпевшей похитила SIM-карту от мобильного телефона, а у другой узнала необходимые данные банковской карты. Получив необходимую информацию, злоумышленница совершила платежи с использованием карт и данных потерпевших", – заявила Гузь.
По факту случившегося было открыто уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемая по решению суда заключена под стражу.
Ранее приезжий похитил инструменты на 720 тыс рублей со стройки в Москве. Подозреваемого удалось задержать сотрудникам полиции.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: