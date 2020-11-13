Приезжий похитил инструменты на 720 тыс рублей со стройки в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина совершил кражу инструментов со стройки в Москве. Подозреваемого удалось задержать сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе городского главка МВД.

С заявлением о краже в полицию обратились работники двух организаций. Они сообщили, что с территории стройки пропали шуруповерты и болгарки на сумму 720 тысяч рублей.

По факту случившегося полицейским удалось задержать подозреваемого в краже. Им оказался 21-летний приезжий.

"Установлено, что злоумышленник через забор пробрался на территорию строительного участка. Путем взлома навесного замка он незаконно проник в подвальное помещение, откуда похитил несколько шуруповертов и болгарок", – передает Агентство "Москва" заявление МВД.

Для перевозки похищенного злоумышленник попросил помощи у малознакомого гражданина. Последний не знал о краже, отметили в пресс-службе ведомства.

Украденное было найдено сотрудниками полиции. В ближайшее время инструменты вернут потерпевшим.

В отношении задержанного открыто уголовное дело по статье "Кража". Мужчина будет ожидать суда под стражей.

Ранее полицейские провели задержание подозреваемого в краже золотого кольца у матери своего друга. Сообщалось, что сумма ущерба составила 460 тысяч рублей.