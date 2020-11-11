Депсоцзащиты: сотрудник соцслужбы не посещал пенсионера, у которого украли 3,4 млн рублей

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Информация о том, что пенсионера, из квартиры которого украли 3,4 миллиона рублей, якобы навещал сотрудник соцслужбы, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

В пресс-службе подчеркнули, что потерпевший не состоял на надомном обслуживании, до настоящего времени не обращался за социальной помощью.

"В связи с тем, что мужчина не состоял на надомном обслуживании, соцработник к нему не приходил. Сейчас мы находимся на связи с пожилым человеком; он заинтересован в том, чтобы в дальнейшем получать помощь наших специалистов", – говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что неизвестный украл 3,4 миллиона рублей, которые хранились в мешке в платяном шкафу у столичного пенсионера. Отмечалось, что последний раз мужчина видел эти деньги 4–5 ноября. В пресс-службе ГУ МВД по городу сообщили, что потерпевший подозревает, что в его квартиру на улице Новолесной попали при помощи отмычки.

Ранее из квартиры пенсионерки на северо-востоке столицы злоумышленник похитил 20 тысяч долларов и 500 тысяч рублей.