Жителя Одинцова подозревают в ограблении курьера на 200 тысяч рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Одинцове местный житель подозревается в ограблении курьера, сообщают "Дни.ру" со ссылкой на ГУ МВД по Московской области.

Сумму похищенного оценили в 200 тысяч рублей. Злоумышленника удалось найти и задержать. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Тверской области полиция смогла установить личность злоумышленницы, обокравшей пенсионерку, благодаря микрочастицам на медицинской маске. Она подозревается в хищении 300 тысяч рублей.

В отношении ранее судимой неработающей жительницы Твери возбуждено уголовное дело по статье "Кража с незаконным проникновением в жилище". На данный момент злоумышленница находится под арестом.