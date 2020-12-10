МАК проведет исследование двигателя самолета Колтового

16:54
Фото: instagram.com/koltovoy
Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) проведет исследование двигателя самолета телеведущего Александра Колтового. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.
"Комиссией принято решение о проведении специальных исследований двигателя, включая агрегаты топливной и масляной систем, а также воздушного винта самолета. Проведение исследований необходимо для оценки работоспособности указанных агрегатов в аварийном полете, а также определения причин возможных отказов. Комиссия продолжает работу", – говорится в сообщении.
Ведущий Александр Колтовой погиб 7 ноября в результате падения легкомоторного самолета недалеко от села Томилино. На ликвидацию последствий крушения были отправлены 40 человек и 13 единиц техники.
Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская рассказала, что ведомство в качестве приоритетной версии трагедии рассматривает неисправность воздушного судна.
Друг разбившегося ведущего Колтового рассказал, почему он увел самолет в поле
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