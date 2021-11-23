Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

10:44

СК выясняет обстоятельства гибели пассажира, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Самару

происшествия

Фото: depositphotos/Chalabala

Следователи выясняют обстоятельства гибели пассажира самолета, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Самару, сообщает РИА Новости.

По информации телеграм-каналов, мужчина покончил с собой. Отмечалось также, что несколько человек, находившихся на борту, попытались спасти мужчину, но не смогли.

Самолет сел в Каире, где врачи уже констатировали смерть пассажира. Его тело доставили в Самару в багажном отделении. Из-за ЧП борт прибыл туда с задержкой в пять часов.

Ранее сообщалось, что после посадки самолета рейса Москва – Пермь в аэропорту прибытия умер пассажир.

Он почувствовал себя плохо в аэропорту Большое Савино. До прибытия бригады медиков ему оказали первую помощь. Прибывшие на борт врачи констатировали смерть.

"Аэрофлот" будет пересаживать пассажиров без масок в конец салона

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать