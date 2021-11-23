СК выясняет обстоятельства гибели пассажира, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Самару

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Следователи выясняют обстоятельства гибели пассажира самолета, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Самару, сообщает РИА Новости.

По информации телеграм-каналов, мужчина покончил с собой. Отмечалось также, что несколько человек, находившихся на борту, попытались спасти мужчину, но не смогли.

Самолет сел в Каире, где врачи уже констатировали смерть пассажира. Его тело доставили в Самару в багажном отделении. Из-за ЧП борт прибыл туда с задержкой в пять часов.

Ранее сообщалось, что после посадки самолета рейса Москва – Пермь в аэропорту прибытия умер пассажир.

Он почувствовал себя плохо в аэропорту Большое Савино. До прибытия бригады медиков ему оказали первую помощь. Прибывшие на борт врачи констатировали смерть.