07 ноября, 23:28Происшествия
Пассажирский самолет Стамбул – Екатеринбург совершил экстренную посадку в Сочи
Фото: depositphotos/Shebeko
Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Стамбула в Екатеринбург, совершил аварийную посадку в Сочи. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.
В понедельник вечером Sukhoi Superjet 100 запросил аварийную посадку из-за срабатывания датчика разгерметизации салона. По данным собеседника агентства, аварийная ситуация возникла над Черным морем примерно через 18 минут после вылета.
Посадка в аэропорту Сочи прошла в штатном режиме. На борту находятся 96 человек и 4 члена экипажа.
Ранее сообщалось, что пассажирский лайнер Boeing 737 подал сигнал бедствия при полете из Грозного в Москву. Экипаж запросил возвращение в аэропорт вылета.
До этого самолет Сочи – Уфа вернулся в аэропорт вылета из-за трещины на лобовом стекле. Посадка лайнера прошла благополучно.
Новости часа: самолет рейса Стамбул – Екатеринбург экстренно приземлился в Сочи
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