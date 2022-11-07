Пассажирский самолет Стамбул – Екатеринбург совершил экстренную посадку в Сочи

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Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Стамбула в Екатеринбург, совершил аварийную посадку в Сочи. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.

В понедельник вечером Sukhoi Superjet 100 запросил аварийную посадку из-за срабатывания датчика разгерметизации салона. По данным собеседника агентства, аварийная ситуация возникла над Черным морем примерно через 18 минут после вылета.

Посадка в аэропорту Сочи прошла в штатном режиме. На борту находятся 96 человек и 4 члена экипажа.

Ранее сообщалось, что пассажирский лайнер Boeing 737 подал сигнал бедствия при полете из Грозного в Москву. Экипаж запросил возвращение в аэропорт вылета.

До этого самолет Сочи – Уфа вернулся в аэропорт вылета из-за трещины на лобовом стекле. Посадка лайнера прошла благополучно.



Новости часа: самолет рейса Стамбул – Екатеринбург экстренно приземлился в Сочи

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