Летевший в Уфу самолет вернулся в Сочи из-за трещины на лобовом стекле

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Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Сочи в Уфу, вернулся в аэропорт вылета из-за трещины на лобовом стекле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Сочи.

"Командир воздушного судна а/к "Северный ветер" принял решение после взлета вернуться на аэродром вылета по причине образования трещины на лобовом стекле", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что посадка лайнера прошла благополучно.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Korean Air, летевший из Стамбула в Сеул, совершил экстренную посадку в Баку. Причиной аварийной посадки Airbus A330 стал отказ одного из двигателей.

До этого самолет "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Горно-Алтайск, совершил посадку в Омске из-за запаха горелой проводки в салоне.

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