Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23:15

В мире

Рейс Бангкок – Москва экстренно сел в Самарканде из-за беременной на борту

Рейс Бангкок – Москва экстренно сел в Самарканде из-за беременной на борту

Новости часа: Путин утвердил сохранение детских выплат до назначения единого пособия

Новости часа: Путин назвал срок принятия мер по обеспечению лекарствами пострадавших в СВО

Уголовное дело о нарушении ПДД завели после аварии с микроавтобусом на трассе М-5 "Урал"

В Петербурге выросло число рейсов, направленных на запасные аэродромы из-за ветра

Тринадцать человек пострадали в аварии на трассе М-5 "Урал"

Новости часа: желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе до 15 января

Новости часа: четыре машины столкнулись на 29-м километре МКАД

Восемь подозреваемых в обмане пенсионеров задержали в Москве

Авария с участием четырех автомобилей произошла на МКАД

Рейс "Аэрофлота" из Бангкока в Москву экстренно приземлился в Узбекистане. Сначала борт вылетел с задержкой из-за неисправности уборных, затем у беременной пассажирки начались преждевременные схватки. В связи с этим судно решили посадить в ближайшей авиагавани.

В Сети уже разошлась версия о том, что преждевременные роды спровоцировала драка на борту. Хулиган якобы начал грубить стюардессе и толкнул тележку с напитками. За сотрудницу вступились пассажиры, они и помогли сдать мужчину полиции уже в Самарканде. В итоге женщину увезли в роддом, а остальные путешественники остались дожидаться рейса в Москву. После экстренной посадки у самолета частично повредился закрылок.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиятранспортза рубежомвидеоМаксим СеликовАнна Ничуговская
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика