В Yeti Airlines не подтвердили информацию о выживших в авиакатастрофе в Непале

Фото: ТАСС/EPA/BIJAYA NEUPANE

Все находившиеся на борту самолета непальской авиакомпании Yeti Airlines 72 человека скончались в результате падения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя перевозчика Пемба Шерпа.

"Все погибли – 68 пассажиров и 4 члена экипажа. Все находившиеся на борту мертвы", – заявил он.

О том, что самолет потерпел крушение в непальском городе Покхара, стало известно в воскресенье, 15 января.

Отмечалось, что среди находящихся на борту были 4 россиянина. Информацию об их смерти в авиакатастрофе подтвердил российский посол в Непале Алексей Новиков.

На данный момент в городе временно приостановил работу аэропорт, воздушное пространство также закрыто.

Между тем сотрудник Управления гражданской авиации Непала Гьянендра Бхул предположил причину крушения, заявив, что ЧП могло случиться из-за технической неисправности самолета. Он отметил, что в момент нахождения воздушного судна в воздухе в нем был замечен огонь.

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