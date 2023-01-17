Непал предложил России помощь в транспортировке погибших в авиакатастрофе

Фото: ТАСС/AP Photo/Yunish Gurung

Посольство Непала в РФ предложило помощь российскому диппредставительству в республике по транспортировке тел россиян, погибших в результате авиакатастрофы, сообщает РИА Новости.

По словам посла Непала Милана Раджи Туладхара, дипмиссии находятся в контакте по этому вопросу. Он выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что хотел бы оказать всю помощь по мере необходимости. Туладхар добавил, что ожидает подробностей из Катманду по поводу семей погибших.

"В то же время позвольте мне также уточнить, что это очень прискорбный несчастный случай, который произошел впервые после стольких лет действия внутренних рейсов, и стал первым среди нескольких десятков самолетов ATR-72, эксплуатируемых в настоящее время в Непале, который потерпел крушение", – заключил посол.

Трагедия произошла 15 января. Самолет упал неподалеку от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Покхара в Непале во время выполнения рейса Катманду – Покхара.

Жертвами крушения стали 4 члена экипажа и 68 пассажиров. Среди них были четыре гражданина России – двое мужчин и две женщины. Западное межрегиональное Следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело для установления обстоятельств крушения самолета.

В Сети появились кадры последних секунд полета самолета перед крушением в Непале

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