Фигурное катание и шахматы. Чем заняться на ВДНХ в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Для гостей ВДНХ на новогодние праздники подготовили насыщенную программу, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Посетители Главной выставки смогут научиться играть в керлинг, освоить фигурное катание, пройти подготовку в школе Деда Мороза и поучаствовать в веселых стартах.

Мастер-классы и новогодние представления будут проводиться с 1 по 8 января. Любителей активного отдыха зовут на каток, в детский сноуборд-парк, на площадку для керлинга и тюбинговую горку.

Каток ВДНХ 1 января будет открыт с 15:00 до 23:00, а с 2 по 8 января – с 10:00 до 23:00. С 15:00 до 17:00 предусмотрен технический перерыв.

На ледовой площадке 1 января с 15:30 до 16:00, а также 3, 5 и 7 января с 12:00 до 13:30 будут проходить спортивные зарядки. С 2 января стартуют мастер-классы по фигурному катанию. Занятия будут ежедневно проводить на "Аллее влюбленных" вокруг фонтана "Дружба народов". Поучиться можно будет с 12:00 до 15:00 и с 17:00 до 20:00 вплоть до 7 января.

На площадке перед павильоном № 57 будут проходить веселые старты. Дети и взрослые смогут попасть на них 3, 5 и 7 января с 12:00 до 14:30. Участники примерят на себя роль Деда Мороза – им нужно будет доставить подарки и попробовать успеть справиться со всеми новогодними делами.

Возле павильона № 57 появится также спортивно-развлекательный комплекс. В детском сноуборд-парке гостей от трех до шести лет научат кататься на доске, а на площадке памп-трека – пройти трассу на своих велосипедах и самокатах.

Комплекс будет работать с 15:00 до 19:00 1 января и с 11:00 до 19:00 с 2 по 7 января. В новогодние праздники также будет работать тюбинговая горка "Сияние". 1 января покататься можно будет с 15:00 до 23:00, а с 2 по 8 января – с 10:00 до 23:00.

У шахматного клуба 3 января с 12:00 до 17:00 пройдут турниры по керлингу. В самом же клубе профессиональный художник будет проводить уроки по росписи коньков. На мастер-классы можно попасть 2, 3 и 7 января с 12:00 до 16:00 и 5 января с 15:00 до 19:00.

4 января с 12:00 до 20:00 здесь будет работать школа Деда Мороза. Снеговики-почтовики помогут детям написать новогодние письма, а главный волшебник страны поздравит гостей выставки с наступившим Новым годом.

Фестиваль скандинавской ходьбы пройдет 5 января с 11:00 до 14:00. Участники посоревнуются друг с другом и пройдутся по самым живописным местам ВДНХ. 6 января в шахматном клубе состоятся турниры по быстрым шахматам. Состязания продлятся с 12:00 до 17:00.

С 5 по 7 января на катке ВДНХ пройдут дни рождественских пожеланий. Посетители площадки смогут написать поздравление другим гостям и тоже получить взамен открытку с добрыми пожеланиями.

Спортивный парк развлечений с аттракционами "Новогодние старты", расположенный на ВДНХ ЭКСПО, будет работать до 8 января. Кроме того, гостей приглашают в веревочный парк у павильона № 27 "Физкультура и спорт" и на бесплатный каток в парке "Останкино".

С приходом снега рядом с павильоном № 64 заработают трассы длиной 110 и 120 метров. Преодолеть их можно будет на снегоходах и квадроциклах.

2 января откроются также музейные и выставочные экспозиции. "Парк ремесел", к примеру, превратится в фабрику Деда Мороза. Новогодние представления пройдут на "Городской ферме", в Доме культуры ВДНХ, Театре сказок, "Москвариуме" и на "Робостанции". В "Технограде" откроется городской лагерь "Путешествие в профессии".

За павильоном № 58 "Земледелие" с 10:00 до 21:00 будет работать рождественская ярмарка. Посетители ВДНХ смогут продегустировать блюда разных национальных кухонь и выбрать подарки близким.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ в новогоднюю ночь москвичей и гостей города ожидают карнавальное шествие, бесплатный концерт и фейерверк.

На сцене перед аркой главного входа свои композиции исполнят звезды российской эстрады. Концерт начнется в 21:00 31 декабря и продлится два часа. На катке и на площадке за павильоном № 58 "Земледелие", в новогоднюю ночь гостей ждет праздничная программа "Зимняя сказка ВДНХ".

Праздничные мероприятия начнутся в 20:00 с ледового шоу и продолжатся выступлением популярных отечественных и зарубежных артистов. На катке будут работать четыре экрана, на которых можно будет посмотреть праздничную программу и традиционные поздравления.

В полночь гостей ВДНХ ждет красочный фейерверк.

