Карнавальное шествие и фейерверк ждут гостей в новогоднюю ночь на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На ВДНХ в новогоднюю ночь москвичей и гостей города ожидают карнавальное шествие, бесплатный концерт и фейерверк. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"На ВДНХ разместится сразу несколько праздничных площадок, которые будут работать до трех часов ночи. Москвичей и туристов ждут концерты, театрализованные представления, угощения и сувениры на уютной новогодней ярмарке", – отметила заммэра Наталья Сергунина.

Также гостей ВДНХ ждет бесплатный праздничный концерт. На сцене перед аркой главного входа свои композиции исполнят звезды российской эстрады. Концерт начнется в 21:00 31 декабря и продлится два часа.

На катке и на площадке за павильоном № 58 "Земледелие", в новогоднюю ночь гостей ждет праздничная программа "Зимняя сказка ВДНХ".

Каток будет работать с 17:00 31 декабря до 3:00 1 января. Праздничные мероприятия начнутся в 20:00 с ледового шоу и продолжатся выступлением популярных отечественных и зарубежных артистов.

На катке будут работать четыре экрана, на которых можно будет посмотреть праздничную программу и традиционные поздравления.

А в полночь гостей ВДНХ ждет красочный фейерверк.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ установили более 300 световых композиций и скульптур к новогодним праздникам. Специалисты также установили на месте газонов и клумб светящиеся цветы, которые переливаются всеми цветами радуги.

С двух сторон от павильона "Центральный" появились четырехметровые светильники-одуванчики, а на площади Промышленности светится поле светлячков.

А у исторической арки северного входа на ВДНХ ель украсили в стиле 1950-х годов. В пресс-службе выставки сообщили, что стиль украшения территории объединяет прошлое и настоящее.

