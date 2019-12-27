Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

08:26

Карнавальное шествие и фейерверк ждут гостей в новогоднюю ночь на ВДНХ

город праздники общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На ВДНХ в новогоднюю ночь москвичей и гостей города ожидают карнавальное шествие, бесплатный концерт и фейерверк. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"На ВДНХ разместится сразу несколько праздничных площадок, которые будут работать до трех часов ночи. Москвичей и туристов ждут концерты, театрализованные представления, угощения и сувениры на уютной новогодней ярмарке", – отметила заммэра Наталья Сергунина.

Также гостей ВДНХ ждет бесплатный праздничный концерт. На сцене перед аркой главного входа свои композиции исполнят звезды российской эстрады. Концерт начнется в 21:00 31 декабря и продлится два часа.

На катке и на площадке за павильоном № 58 "Земледелие", в новогоднюю ночь гостей ждет праздничная программа "Зимняя сказка ВДНХ".

Каток будет работать с 17:00 31 декабря до 3:00 1 января. Праздничные мероприятия начнутся в 20:00 с ледового шоу и продолжатся выступлением популярных отечественных и зарубежных артистов.

На катке будут работать четыре экрана, на которых можно будет посмотреть праздничную программу и традиционные поздравления.

А в полночь гостей ВДНХ ждет красочный фейерверк.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ установили более 300 световых композиций и скульптур к новогодним праздникам. Специалисты также установили на месте газонов и клумб светящиеся цветы, которые переливаются всеми цветами радуги.

С двух сторон от павильона "Центральный" появились четырехметровые светильники-одуванчики, а на площади Промышленности светится поле светлячков.

А у исторической арки северного входа на ВДНХ ель украсили в стиле 1950-х годов. В пресс-службе выставки сообщили, что стиль украшения территории объединяет прошлое и настоящее.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика