Где перекрыто движение и как будет работать транспорт в праздники

В праздники центральные улицы Москвы будут пешеходными.

С выходных для автомобилей перекрыли Тверскую и прилегающие к ней переулки: Малый Гнездниковский, Леонтьевский, Брюсов, Глинищевский. Также машины не пускают в Газетный и Никитский переулки, а еще на Моховую, Охотный ряд, Большую Никитскую и Большую Дмитровку.

Во вторник, 31 декабря, ограничат движение по Театральному проезду, Петровке, Неглинной улице и переулкам рядом, а также по Ильинке и Черкасским переулкам.

Москвичи смогут пройти в центр в праздники только через контрольно-пропускные пункты. Они будут работать с 31 декабря по 5 января для безопасности жителей.

В праздничную ночь метро, МЦК и популярные маршруты наземного транспорта будут перевозить пассажиров без перерыва. Карта "Тройка" не понадобится – проезд будет бесплатным. С 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. Московские центральные диаметры в Новый год продлят работу до 02:00. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.