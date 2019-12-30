Москвичей предупредили о метели и гололедице

08:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сильный ветер, снег, метель и гололедица ожидаются в Москве в понедельник, 30 декабря, сообщает столичный главк МЧС.
Порывы ветра будут достигать 13–18 метров в секунду. Такая погода будет держаться в городе с 10:00 до конца суток.
В связи с неблагоприятными погодными условиями спасатели рекомендуют парковать машины вдали от деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
Ранее сообщалось, что до утра вторника, 31 декабря в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности. Погода будет потенциально опасна из-за ветра скоростью 13–18 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия продлятся с 08:00 понедельника, 30 декабря до 6:00 следующего дня.
Водителям рекомендовали снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать обгонов, перестроений и опережений. Пешеходам при движении по краю проезжей части необходимо обозначить себя светоотражающими элементами.
Утром 1 января температура станет отрицательной – порядка -1... -3 градусов. Потепление придет в Москву в четверг, 2 января, сообщил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, холодная погода продержится до ночи на 2 января. Столбики термометров опустятся до 7–8 градусов со знаком минус. Зато уже днем температура начнет повышаться.
В период с 1 по 10 января сильных осадков не прогнозируется, но временами снег будет идти. Наиболее интенсивные морозы возможны после 7 числа. Похолодает примерно до -6... -8 градусов.
В ночь на понедельник в столичном регионе ожидают до -9 градусов
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