Москвичей предупредили о метели и гололедице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сильный ветер, снег, метель и гололедица ожидаются в Москве в понедельник, 30 декабря, сообщает столичный главк МЧС.

Порывы ветра будут достигать 13–18 метров в секунду. Такая погода будет держаться в городе с 10:00 до конца суток.

В связи с неблагоприятными погодными условиями спасатели рекомендуют парковать машины вдали от деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Ранее сообщалось, что до утра вторника, 31 декабря в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности. Погода будет потенциально опасна из-за ветра скоростью 13–18 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия продлятся с 08:00 понедельника, 30 декабря до 6:00 следующего дня.

Водителям рекомендовали снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать обгонов, перестроений и опережений. Пешеходам при движении по краю проезжей части необходимо обозначить себя светоотражающими элементами.

Утром 1 января температура станет отрицательной – порядка -1... -3 градусов. Потепление придет в Москву в четверг, 2 января, сообщил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, холодная погода продержится до ночи на 2 января. Столбики термометров опустятся до 7–8 градусов со знаком минус. Зато уже днем температура начнет повышаться.

В период с 1 по 10 января сильных осадков не прогнозируется, но временами снег будет идти. Наиболее интенсивные морозы возможны после 7 числа. Похолодает примерно до -6... -8 градусов.

