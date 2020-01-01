Порядка 2,7 млн человек посетили гуляния в Москве на Новый год

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около 2,7 миллиона человек приняли участие в новогодних праздничных гуляниях в Москве.

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Instagram, улицу Тверская и центр города в целом посетили 1,1 миллиона человек. Еще 370 тысяч человек отпраздновали Новый год в округах, 1,2 мллиона человек – в парках, написал мэр. ⠀

За это время проведено почти 600 мастер-классов, больше 1, 8 тысячи театральных и концертных постановок. На фестивальных каруселях прокатились 38 тысяч человек, катки посетили больше 14 тысяч человек, добавил Собянин.

Кроме того, было съедено 11 тысяч сосисок и выпито больше 8 тысяч литров горячих рождественских напитков.‬

С 31 декабря по 5 января в центре города проведут более тысячи мастер-классов, посвященных космической теме, в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".

На Тверской улице оборудуют три праздничные площадки: "Грезы о Земле и небе. 1920-1930-е годы", "Покорение. 1950-1960-е годы" и "Космическая миссия. 1970-1980-е годы".