Москвичи встретили Новый год салютом и массовыми гуляньями

Под бой курантов и звон бокалов с шампанским жители Москвы отпраздновали наступление 2020 года. На улицы столицы, где проходит фестиваль "Путешествие в Рождество", вышло несколько тысяч жителей и гостей города.

В Новогодние каникулы горожан ждет насыщенная программа в центре и округах. В центре Москвы перекрыли несколько улиц. Пешеходной стала Тверская улица. Также зонами без машин стали Моховая, Охотный Ряд, Большая Никитская и Большая Дмитровка.

Добраться до фестивальных площадок поможет общественный транспорт. Поезда метро и МЦК в главную ночь года будут двигаться в круглосуточном режиме без перерывов. Кроме того, бесплатным станет проезд на московских автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях.

В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, режим работы общественного транспорта будет продлен: метрополитен и МЦК – до 02:00, наземный городской пассажирский транспорт – до 03:00. Речь идет о 66 маршрутах, а также о 13 ночных маршрутах.

Стоянка в зоне платного парковочного пространства с 1 по 8 января будет бесплатной.

С 31 декабря по 5 января в центре города проведут более тысячи мастер-классов, посвященных космической теме, в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".

На Тверской улице оборудуют три праздничные площадки: "Грезы о Земле и небе. 1920-1930-е годы", "Покорение. 1950-1960-е годы" и "Космическая миссия. 1970-1980-е годы". Ожидаются выступления артистов, концерты и танцевальные конкурсы. Кроме того, можно будет заняться зимними видами спорта и попробовать необычные блюда из праздничного меню, которое составят 8 столичных рестораторов.

Помимо центральных площадок праздника, ожидается, что в Москве можно будет посетить развлекательные программы на площадях Манежной и Промышленности, на ВДНХ и на Новом Арбате.

В новогоднюю ночь небо над городом озарили сотни фейерверков, включая самый главный – у Большого Москворецкого моста.

Предстоящие новогодние каникулы в России продлятся с 1 по 8 января 2020 года включительно. Первый рабочий день в будущем году выпадает на четверг, 9 января. Таким образом, после новогоднего отдыха россиян ждет двухдневная рабочая неделя.

