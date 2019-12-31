Более 50 тысяч залпов: где смотреть салют

В новогоднюю ночь москвичи и гости столицы смогут насладиться красочными фейерверками, которые запустят в разных точках города. Первые залпы прогремят на Большом Москворецком мосту. В других локациях яркие пиротехнические представления запланированы чуть позже. Рассказываем, где можно будет полюбоваться салютами в новогоднюю ночь.

13 точек в районах Москвы

Самый главный салют страны прогремит ровно в полночь 1 января 2020 года около Красной площади, на Большом Москворецком мосту. А в 01:00 фейерверки раскрасят небо еще над 32 площадками Москвы. К этому моменту Новый год уже встретят почти на всей территории России – от Камчатки до Калининграда.

Городские площадки для салюта, время запуска – 01:00 1 января 2020 года:

1. ЗАО, район Дорогомилово, ГАУК г. Москвы "Поклонная гора" (аллея Партизан);

2. ЗАО, район Ново-Переделкино, ул. Федосьино, д. 18 (на берегу пруда);

3. САО, район Хорошёвский, ГАУК г. Москвы "ПКиО "Ходынское Поле" (Ходынский бульвар, д. 1);

4. СВАО, район Ростокино, территория ВДНХ, сад им. Мичурина;

5. СВАО, парк "Певческое поле" (проезд Дежнева, д. 1);

6. ВАО, район Измайлово, городок им. Баумана;

7. ЮВАО, район Печатники, акватория Москвы-реки (напротив ул. Гурьянова д. 41А) с 1 (одной) баржи;

8. ЮЗАО, район Южное Бутово, ул. Кадырова;

9. СЗАО, район Митино, ул. Рословка, д. 5 (на территории ландшафтного парка "Митино" за ФОК "Аквамарин";

10. ЗелАО, Озерная аллея, д. 4, стр. 2;

11. ТиНАО, г. Троицк, ул. Физическая (вблизи Пожарной части № 42);

12. ТиНАО, п. Московский, Центральная площадь, д. 19, перед ДК "Московский".

Фейерверки на Новый год запустят на 33 площадках Москвы

20 точек салюта в столичных парках

Помимо городских точек, красочные фейерверки 1 января запустят в 20 парках Москвы. Салюты начнутся ровно в 01:00 и продлятся пять минут. За это время прогремит более 50 тысяч залпов разноцветных огней.

Самое мощное пиротехническое шоу запустят в Таганском парке. В воздухе прогремят 7 610 залпов в виде золотых, мерцающих пионов, хризантем, а также веера из искристых сфер, комет и букетов. Второй по величине салют (6 980 залпов) можно будет посмотреть в Измайловском парке. Крупные фейерверки в 6 490 залпов пройдут также в садах имени Баумана и "Эрмитаж".



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

У горожан будет возможность насладиться яркими сферами, пальмами, золотыми и серебряными волнами, сакурами, октопусами и коронами. Более четырех тысяч залпов также будет запущено над зоной отдыха "Красногвардейские пруды", в Сиреневом саду и усадьбе Воронцово. В небе расцветут яркие букеты, хризантемы, пионы, сакуры и другие золотисто-серебряные фигуры.

Парковые площадки с салютами:

1.Таганский парк (площадка уличных тренажеров);

2. Измайловский парк (остров Круглого пруда);

3. Сад "Эрмитаж" (газон слева от центрального входа);

4. Cад имени Баумана (у теннисного корта);

5. Парк Горького (акватория Москвы-реки между Пушкинской и Фрунзенской набережными);

6. Парк Победы (пересечение аллеи Памяти и аллеи Партизан);

7. Парк "Сокольники" (территория гайд-парка);

8. Зона отдыха "Красногвардейские пруды" (Нижний Красногвардейский пруд);

9. Парк "Кузьминки" (площадка вблизи Музея индустриальной культуры);

10. Парк "Садовники" (Фонтанная площадь);

11. Сиреневый сад (центральная часть сада);

12. Парк 50-летия Октября (неподалеку от павильона "Коворкинг");

13. Бабушкинский парк (на лужайке рядом с катком);

14. Воронцовский парк (рядом с центральной поляной парка, за флажной группой);

15. Парк "Северное Тушино" (площадка у беговой дорожки);

16. Лианозовский парк (на лужайке между Нижним Лианозовским прудом и детской площадкой "Замок");

17. Гончаровский парк (поляна между сценой и шахматной площадкой);

18. Ландшафтный парк "Митино" (неподалеку от водонапорной башни);

19. Перовский парк (на лужайке перед Купавенским прудом);

20. Парк "Ходынское поле" (газон перед центральным променадом со стороны торгового центра).

Как правильно запускать фейерверки

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Для самостоятельного запуска пиротехники на Новый год в Москве оборудовано 87 специальных мест. Они находятся достаточно далеко от жилых домов, поэтому безопасны. На таких точках можно запускать бытовые салюты и фейерверки. Списки площадок представлены на городских порталах.

О чем важно помнить при самостоятельном запуске фейерверка.

1. Ракеты и фейерверк стоит использовать подальше от жилых домов, построек с ветхими крышами и линий электропередач: горящие гроздья салюта могут залететь в окно;

2. Людей, животных и сооружений не должно быть в радиусе 30 метров;

3. Нельзя запускать пиротехнику при сильном ветре и в дождь: это увеличивает безопасный радиус в 3-4 раза, а потоки воздуха могут забросить горящие частички фейерверка кому-то на балкон или в кроны деревьев;

4. Перед запуском нужно определить направление ветра и поставить зрителей там, откуда он дует;

5. Не курите рядом с фейерверком;

6. После запуска не заглядывайте в коробку и не наклоняйтесь к ней в течение как минимум пяти минут.

Запускать пиротехнику II класса и выше запрещено на крышах, балконах, лоджиях, выступающих частях фасадов, сценических площадках и спортивных сооружениях. Воздержаться от запуска фейерверков стоит и на территориях особо ценных объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, кладбищ, заповедников, национальных парков. Небесные (или китайские) фонарики нельзя запускать на территории всех поселений, городских округов, а также на расстоянии менее 100 метров от леса. Подробнее о выборе, хранении и использовании фейерверков можно узнать здесь.