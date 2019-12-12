Как правильно запускать фейерверки на Новый год

Новогодняя ночь и Рождество – ночи, когда соседи могут мешать спать вам, а вы им совершенно законно. И дни, когда можно запускать фейерверки и салюты сколько душе угодно. Чтобы не омрачить праздник, играть с огнем нужно по правилам. А это значит, тщательно выбирать пиротехнику и запускать ее только в разрешенных местах. Москва 24 – о правилах безопасности и тонкостях выбора фейерверков, которые сделают праздники яркими и позволят избежать неприятных последствий.

Как правильно выбрать фейерверк

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пиротехнику сейчас продают везде: в специализированных магазинах, в онлайн-магазинах и на развалах около станций метро. Эти стихийные развалы незаконны, однако, несмотря на запреты, они в большом количестве появляются перед Новым годом и даже пользуются спросом у тех, кто хочет сэкономить. Покупать фейерверки с рук не стоит: велика вероятность приобрести просроченную или бракованную продукцию, качество которой вызывает сомнение, а необходимые документы у продавца просто отсутствуют. Законно продавать пиротехнику можно в специализированных магазинах, отделах (секциях), павильонах и киосках – там, где обеспечивают сохранность продукции и где на нее не попадут солнечные лучи и осадки.



Нельзя покупать салюты в подземных и наземных переходах, на вокзалах и в аэропортах. Также не стоит доверять покупку пиротехники подросткам младше 16 лет.



Каждому пиротехническому изделию присвоен свой класс, который зависит от радиуса опасной зоны при запуске. Класс присваивается исходя из технических характеристик – наличия ударной волны, величины опасной зоны, уровня шума. Всего их пять.

Первый класс – хлопушки и бенгальские огни. Опасная зона не превышает полуметра. Эти изделия можно использовать в помещении. Второй и третий классы – наземные фейерверки, петарды (опасная зона не превышает пяти метров), пиротехнические ракеты, салютные батареи (опасная зона – до 30 метров). Пиротехнику этих категорий можно покупать и использовать самим, но только на улице. Изделия классами выше относятся к продукции технического назначения, ее можно покупать и использовать только при наличии лицензии.



Класс пиротехники указан на маркировке товара и в сертификате соответствия, который выдан на конкретное изделие. Эти документы вы вправе потребовать у продавца.



Обратите внимание на внешний вид и оформление товара. Пиротехника должна иметь сертификационный знак и сертификат соответствия с синей печатью. Штрих-код, указанный в документе, должен совпадать с напечатанным на коробке. Проверьте наличие инструкции на русском языке, а также все необходимые маркировочные обозначения.

Упаковка должна быть целостной, без следов влаги. Вмятины или явный намек на то, что коробка промокла и высохла, опасны тем, что салют может выстрелить слишком рано или направиться не туда, куда ему положено. На упаковке указано количество залпов. Не всегда их большое количество гарантирует яркость и красоту. Здесь часто работает правило "чем дороже, тем красивее". Коробку с пиротехникой нужно очень аккуратно транспортировать: не кладите на нее тяжелые предметы, не допускайте попадания влаги, не ставьте рядом с источником огня – это может спровоцировать взрыв.



Где и как запускать фейерверк

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Салюты можно запускать только на открытых площадках. Вот несколько важных правил.



Ракеты и фейерверк стоит использовать подальше от жилых домов, построек с ветхими крышами и линий электропередач: горящие гроздья салюта могут залететь в окно.

Людей, животных и сооружений не должно быть в радиусе 30 метров.

Нельзя запускать пиротехнику при сильном ветре и в дождь: это увеличивает безопасный радиус в 3-4 раза, а потоки воздуха могут забросить горящие частички фейерверка кому-то на балкон или в кроны деревьев.

Перед запуском нужно определить направление ветра и поставить зрителей там, откуда он дует.

Не курите рядом с фейерверком.

После запуска не заглядывайте в коробку и не наклоняйтесь к ней в течение как минимум пяти минут.

Как хранить пиротехнику

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Запускать пиротехнику II класса и выше запрещено на крышах, балконах, лоджиях, выступающих частях фасадов, сценических площадках и спортивных сооружениях. Воздержаться от запуска фейерверков стоит и на территориях особо ценных объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, кладбищ, заповедников, национальных парков. Небесные (или китайские) фонарики нельзя запускать на территории всех поселений, городских округов, а также на расстоянии менее 100 метров от леса.

Хранить пиротехнику нужно в сухом отапливаемом помещении, не нарушая целостности упаковки. Особое внимание стоит уделить недоступности для детей. Не стоит разбирать пиротехнические изделия и изменять их конструкцию. Температура воздуха в помещении для хранения не должна превышать 30 градусов Цельсия. Если пиротехника отсырела, ее стоит выбросить: сушка феном или на отопительных приборах недопустима!

Что еще важно знать

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Салюты можно пускать в разрешенное для шума время, то есть, как правило, до 23:00, за исключением новогодней ночи. Возьмите с собой бутылочку воды для тушения пожара (на всякий случай). Если снаряд не взлетел, не надо бежать и заглядывать в коробку. Возможно, фитиль сработал с задержкой, лучше всего оставить невыстреливший салют в покое. Отработанный фейерверк донесите до мусорных контейнеров.

При ожоге стоит сразу охладить кожу, подойдет взятая с собой вода. Ожоги первой и второй степеней допускают первую помощь без обращения к врачу. При первой степени краснеет кожа и появляются болезненные ощущения, которые проходят через двое-трое суток. Вторая степень проявляется волдырями, наполненными жидкостью, – необходимо наложить повязку. Более тяжелые случаи требуют немедленного обращения к врачу.