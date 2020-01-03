Более 80 московских музеев в праздники будут работать бесплатно

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 80 городских музеев, галерей и выставочных залов в Москве можно посетить бесплатно в новогодние праздники.

Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, среди них Московский музей современного искусства, Музей космонавтики, Дарвиновский музей и многие другие.

Уточняется, что со 2 по 5 января, а также 8 января учреждения будут работать по своему обычному графику. При этом 6 и 7 января большинство музеев будет закрыто.

В частности, в музее-заповеднике "Коломенское" можно сходить на выставку "Елка сто лет назад. Старинные елочные украшения". В то же время можно посетить выставку "Русский балет – мода навсегда" в Музее моды.

В Музее Москвы проходит выставка "Ткани Москвы", рассказывающая о развитии столичного текстильного производства и его влиянии на культуру XX века.

Ранее сообщалось, что вход в Музей космонавтики на ВДНХ выстроилась огромная очередь. Москвичи и гости города приходят целыми семьями, в том числе с детьми.