Более 8 млн кв м недвижимости введут в ТиНАО до конца 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 8 миллионов квадратных метров недвижимости введут в эксплуатацию в ТиНАО за период с 2020 по 2022 годы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.

"8,3 миллиона квадратных метров недвижимости планируется ввести в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) до конца 2022 года. Из них 5,2 миллиона квадратных метров составит жилье и 3,1 миллиона квадратных метров – нежилая недвижимость", – заявил специалист.

По словам Жидкина, в Троицком и Новомосковском округе ежегодно планируется открывать до 1 миллиона квадратных метров коммерческих и социальных объектов. К последним глава ведомства отнес школы, детские сады, поликлиники и места, рассчитанные на новые рабочие места в регионе.

Руководитель департамента развития новых территорий указал на растущую привлекательность ТиНАО для новых жителей.

"Активное строительство в ТиНАО метро, дорог, школ, детских садов, объектов здравоохранения, создание более 100 тысяч рабочих мест - все это наглядно свидетельствует о приоритетах Стройкомплекса столицы", – подчеркнул Жидкин.

Ранее специалист заявлял, что на развитие Троицкого и Новомосковского административного округа с 2012 года было потрачено более 1,4 триллиона рублей. Владимир Жидкин уточнил, что территория способна генерировать большой поток частных инвестиций.

