Завершено строительство первой очереди новой больницы в Коммунарке – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин осмотрел ход строительства многопрофильной клинической больницы в Коммунарке.

"Хороший подарок для Москвы и москвичей – в преддверии Нового года закончено строительство первой очереди одной из крупнейших современных клиник в нашей стране и в Москве – медицинского центра в Коммунарке, который располагает всеми необходимыми средствами: лечебными, диагностическими, хирургическими возможностями для лечения всех видов заболеваний – от сосудистых до онкологических", – заявил градоначальник.

Мэр объяснил, почему строительство медицинского центра ведется именно в Коммунарке.

"На самом деле, в десятикилометровом радиусе от этого центра проживает около 5 миллионов человек, в том числе около полумиллиона в ТиНАО, около полумиллиона – в Южном, Северном Бутове, в Южном округе столицы и так далее. Это огромная агломерация, которая, конечно, требует современной медицинской помощи. Вот мы сегодня запускаем первую главную очередь этого корпуса, который, я надеюсь, в течение ближайших месяцев уже начнет принимать своих пациентов", – сказал Собянин.

По проекту многофункциональный стационар возводится на площади 13 гектаров, а непосредственно площадь корпусов составит 160 тысяч квадратных метров. В декабре 2019 года завершились работы над 4 корпусами первой очереди.

Палатный 9-этажный корпус рассчитан на 606 коек, в нем расположатся профильные отделения как для взрослых, так и для детей. Пациентов будут размещать в маломестные палаты с санузлом, душем и современной системой вентиляции. Лечебно-диагностический корпус строят на 6 этажей. Здесь планируют оборудовать кабинет КТ, МРТ, рентгенодиагностики, а также помещения для физиотерапии, маммографии и в целом обширного комплекса медицинских исследований.

Кроме того, достроены 4-этажный вспомогательный и 3-этажный патологоанатомический корпуса. В первом из них будут находиться хозяйственные помещения и больничная аптека. Во втором разместят современные морфологическую и генетическую лаборатории.

На данный момент в готовых корпусах занимаются финальной отделкой и наладкой оборудования. Параллельно идет процесс оформления документов по медицинской деятельности и земельно-имущественным отношениям.

Во вторую очередь в составе больничного комплекса в Коммунарке появятся родильный дом, инфекционный, детский и амбулаторный корпуса, а также подстанции скорой помощи с вертолетной площадкой. Кроме того, в отдельное здание вынесут кабинеты лучевой терапии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что полностью многофункциональный медицинский комплекс заработает в 2020 году. По словам градоначальника, проект является абсолютно уникальным для России и ничего подобного в последние годы не строилось.

