Школу искусств в стиле брутализма построят в поселении Московском

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В поселении Московском появится школа искусств, в которой будут работать музыкальные классы, хореографические залы, мастерские и компьютерные кабинеты. Проект новой школы согласовала Москомархитектура, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, выступления планируют проводить в зрительном зале с фойе.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, здание будет выполнено в стиле брутализма.

"В качестве основного приема используется ритмичное чередование глухих и витражных плоскостей, из-за чего со стороны кажется, будто здание все время находится в движении", – приводятся в сообщении слова Кузнецова.

Общая площадь трехэтажного здания, которое появится на улице Никитина, составит около восьми тысяч квадратных метров.

Специалисты облицуют фасады новой школы клинкерной плиткой, на одной стене расположится название учебного заведения, выложенное темными металлическими буквами.

Ранее сообщалось, что к 2035 году в ТиНАО будет проживать около 1,6 миллиона человек. Как рассказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, приток населения объясняется тем, что уровень жизни вплотную подошел к общемосковскому.

По его словам, на сегодняшний день там более 80 новых социальных объектов, свыше 18,4 миллиона "квадратов" различной недвижимости, более 210 километров дорог, восемь станций метро, 125 маршрутов общественного транспорта, создано свыше 170,5 тысячи новых рабочих мест, построено 19 благоустроенных парков и скверов.

