Более 260 соцобъектов планируют ввести в эксплуатацию в столице до конца 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные власти планируют ввести в эксплуатацию до конца 2022 года 266 социальных объектов в рамках комплексного освоения территорий. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В Москве ведется комплексное освоение территорий. То есть, чем больше появляется нового жилья, тем больше появляется и социальной инфраструктуры – новых школ, детских садов, физкультурных комплексов", – приводит слова Бочкарева ТАСС.

Вице-мэр подчеркнул, что в августе специалисты завершили строительство школы на 1,1 тысячи учащихся в ЖК "Бунинские Луга". Это образовательный комплекс, включающий также детский сад на 150 мест.

По словам Бочкарева, было завершено строительство поликлиники в Щербинке. Здесь откроются детское отделение на 230 посещений в смену и взрослое на 520 посещений.

Сергей Собянин ранее сообщил, что с момента присоединения ТиНАО к Москве там появилось около 80 социальных объектов. Он добавил, что это в том числе МФЦ, 47 садиков, 19 школ, 10 поликлиник, большие больницы в поселке Коммунарка и поселении Вороновском.