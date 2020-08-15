Более 260 соцобъектов планируют ввести в эксплуатацию в столице до конца 2022 года

12:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Столичные власти планируют ввести в эксплуатацию до конца 2022 года 266 социальных объектов в рамках комплексного освоения территорий. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"В Москве ведется комплексное освоение территорий. То есть, чем больше появляется нового жилья, тем больше появляется и социальной инфраструктуры – новых школ, детских садов, физкультурных комплексов", – приводит слова Бочкарева ТАСС.
Вице-мэр подчеркнул, что в августе специалисты завершили строительство школы на 1,1 тысячи учащихся в ЖК "Бунинские Луга". Это образовательный комплекс, включающий также детский сад на 150 мест.
По словам Бочкарева, было завершено строительство поликлиники в Щербинке. Здесь откроются детское отделение на 230 посещений в смену и взрослое на 520 посещений.
Сергей Собянин ранее сообщил, что с момента присоединения ТиНАО к Москве там появилось около 80 социальных объектов. Он добавил, что это в том числе МФЦ, 47 садиков, 19 школ, 10 поликлиник, большие больницы в поселке Коммунарка и поселении Вороновском.
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