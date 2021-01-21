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Общество

13:24

Россия закупит препарат для онкобольных "Прокарбазин"

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия закупит за рубежом препарат для онкобольных "Прокарбазин", поставки которого в страну давно не осуществлялись, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

Он пояснил, что препарат получат все, кто в нем нуждается.

"По решению правительства будет закуплен и ввезен в Россию препарат для лечения онкологических заболеваний "Прокарбазин", – сообщил Мишустин.

Ранее Минздрав выдал разрешение на ввоз в Россию 2,5 тысячи упаковок не зарегистрированного в стране препарата "Мелфалан", который используют для лечения больных с особо тяжелой патологией – множественной миеломой. Закупку и ввоз лекарства осуществит Московский эндокринный завод, а после препарат распределят по медицинским учреждениям России.

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