Кабмин РФ выделит средства на помощь детям с тяжелыми заболеваниями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении денег на приобретение лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями. Приобрести можно будет только те препараты, которые зарегистрированы для использования в стране, уточняется на официальном интернет-портале правовой информации.

"Направить бюджетные ассигнования <...> Минздраву России в размере 10 000 000 тысяч рублей в целях приобретения лекарственных препаратов, зарегистрированных в РФ, для конкретного ребенка с тяжелым жизнеугрожающим или хроническим заболеванием, в том числе редким (орфанным) заболеванием, либо для групп таких детей", – указано в документе.

Закупку лекарств будут производить представители федерального центра планирования организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава РФ.

По словам Мишустина, одобренный транш – первый из числа суммы в 60 миллиардов рублей, которые предусмотрены на помощь тяжелобольным детям в 2021 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании фонда "Круг добра", из средств которого будут помогать детям с аутоиммунными заболеваниями. Пополнять его планируется за счет повышения с 13% до 15% ставки налога на доходы физических лиц для граждан, получающих свыше 5 миллионов рублей в год.

