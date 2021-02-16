Собянин выделил гранты на инновационные исследования в сфере детской онкологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин выделил гранты на применение инновационных методик для лечения онкобольных детей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы по результатам президиума правительства города.

"В 2021 году известные детские больницы Москвы – Морозовская ДГКБ и НПЦ имени Войно-Ясенецкого – получат более 460 миллионов рублей на внедрение инновационных методов лечения онкологических заболеваний у детей", – говорится в сообщении.

Сообщается, что в 2014 году в Морозовской больнице был организован Центр детской гематологии и онкологии. Специалисты этого центра занимаются лечением детей со злокачественными заболеваниями.

"В больнице работает единственное в городском здравоохранении отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток для детей. Также отделение проводит молекулярную, точечную и иммунную терапию у детей, ведет работу по формированию современной генетической лаборатории и подбору доноров из международных регистров для трансплантации костного мозга", – поясняется в сообщении.

Уточняется, что благодаря современным подходам к изучению молекулярно-генетических и биологических свойств опухолей получается контролировать развитие злокачественных новообразований и более точно выбирать препараты для терапии.

Также отмечается, что врачи НПЦ имени Войно-Ясенецкого используют в своей работе инновационные технологии онкохирургии, некоторые из которых применяются в детской онкологической практике впервые как в России, так и во всем мире.

"Выделение грантов позволит продолжить проведение научных исследований и внедрение инновационных методов диагностики и лечения детской онкологии", – заключили в пресс-службе.

Ранее Сергей Собянин объявил, что в 2021 году в столице завершится ремонт трех центров амбулаторной онкологической помощи. По словам мэра Москвы, в столице созданы шесть онкологических центров, оснащенных современным оборудованием, мощными лабораториями и необходимой логистикой, в них же сформированы амбулаторные центры.

Градоначальник напомнил, что, несмотря на пандемию коронавируса, в Москве не прекращалось лечение онкологических больных, а объем стационарной помощи даже увеличился за счет появления новых амбулаторных центров.

Также Сергей Собянин дал старт проекту "Персональный помощник" для онкологических пациентов. Новая услуга позволит больным обращаться к специально обученным людям, которые помогут организовать поэтапное лечение и не тратить время на бюрократические проволочки.

