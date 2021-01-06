Путин подписал указ о создании Фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Указ о создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями подписал глава государства Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Ранее Путин заявил, что Фонд поддержки детей с орфанными заболеваниями в России назовут "Круг добра".

"У меня на столе лежит проект указа о создании фонда, мы договаривались об этом, фонда поддержки детей с тяжелыми и жизнеугрожающими хроническими заболеваниями, в том числе редкими орфанными заболеваниями", – сообщил Владимир Путин.

Уточняется, что главой Фонда назначен основатель первого детского хосписа Александр Ткаченко.

