Штрафы за незаконные сборы на благотворительность могут появиться в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В РФ граждан и организации смогут оштрафовать, если они будут собирать деньги на благотворительность с нарушением закона. Об этом сообщает газета "Известия".
По данным издания, Государственная дума при поддержке российского правительства в марте может принять новую статью КоАП РФ "Нарушение правил установки и использования ящиков для сбора пожертвований".
Как объясняют авторы законопроекта, такие нормы нужны для защиты граждан от мошенников.
Данную инициативу также поддерживают в большинстве парламентских фракций.
Парламентарии согласны, что отсутствие закона является пробелом в законодательстве. В результате сейчас объявить о сборе средств может любой человек. Не исключается, что новая статья появится уже в 2021 году.
Речь идет об установлении ответственности для граждан, юридических и должностных лиц в рамках закона "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". Документом закрепят, что использовать ящики для сбора денег можно будет лишь при договоре или разрешении от властей.
Автором законопроекта стала заместитель председателя комитета по контролю и регламенту Госдумы Наталья Костенко. По ее словам, соответствующие нормы приняты в апреле 2020 года, однако ответственность за нарушение все еще не установили.
Депутат обратила внимание, что мошенники часто загружают настоящие объявления о помощи больным детям, используя их данные и фотографии, но собранные деньги присваивают себе. При это ответственности за подобные махинации нет, напомнила Костенко.
Законопроектом предлагают в зависимости от степени виновности и статуса лица, совершившего это преступление, ввести штрафы от 5 тысяч до 150 тысяч рублей с конфискацией орудия мошенничества.
Ранее в Центробанке рассказали о новой схеме телефонного мошенничества. Чтобы проверить, служит ли звонящий человек в МВД, можно позвонить в указанное отделение полиции.
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