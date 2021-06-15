Специалисты нашли в косметике вызывающие рак вещества

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Превышение нормы содержания пер- и полифторалкильных веществ более чем в половине изученных образцов косметики обнаружила международная команда исследователей. По словам специалистов, многие из этих веществ способны вызвать рак, сообщает "Газета.ру".

"Эти результаты вызывают особенное опасение. Вещества могут впитаться через кожу или слезно-носовой проток, попасть в дыхательные пути или быть съеденными. PFAS – стойкие химикаты, когда они попадают в кровоток, то остаются там и накапливаются", – пояснили исследователи.

Эксперты протестировали 231 образец косметики, купленный в США и Канаде.

Ранее группа ученых выявила гены, которые одновременно связаны как с раком простаты, так и с шизофренией: причем в первом случае они повышают риск развития болезни, а во втором – сдерживают.