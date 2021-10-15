Врачи назвали редкий симптом рака легких

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Боль в пятке может быть единственным симптомом рака легких, об этом со ссылкой на Национальную медицинскую систему Великобритании сообщает газета Daily Express.

В публикации отмечается, что врачи уже фиксировали подобные случаи. В марте этого года специалисты выявили рак легких у 47-летнего мужчины из Сингапура, по их словам, единственным симптомом был сгусток крови, который проявлялся болью в пятке. Тромб медики обнаружили при обследовании.

По словам врачей, если в стопе возникает боль, которая мешает заниматься повседневными делами, а неприятные ощущения только усиливаются, то необходимо понаблюдать за этим две недели, а затем обратиться к врачу.

Также отмечается, что рак легких является одним из самых серьезных видов онкологии. В начале заболевания симптомы могут отсутствовать.

Ранее в британском благотворительном фонде по борьбе с раком груди Walk The Walk назвали ранние и распространенные симптомы этого заболевания. Среди них – сыпь вокруг соска, изменение его положения или формы, а также цвета кожи.

Кроме того, о болезни могут говорить изменения размера молочных желез, появление асимметрии, сморщивание или появление ямочек на коде, уплотнения в груди или подмышках, а также постоянная боль.