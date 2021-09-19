Названа причина возникновения рака поджелудочной железы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Ученые Техасского университета назвали фактор, который провоцирует формирование онкологического заболевания поджелудочной железы. Об этом сообщает "Газета.ру".
Эксперты обнаружили двойственный характер влияния воспалительного процесса на клетки данного органа. Он помогает поджелудочной восстанавливаться и тем самым защищаться от панкреатита, однако становится причиной образования опухоли.
Как показало исследование, защитный протоонкоген мутирует при воспалительных процессах и долго сохраняет свое защитное поведение. Именно это и способствует развитию раковых клеток.
Ученые Колумбийского университета ранее назвали основные симптомы раковой опухоли поджелудочной железы. К характерным признакам специалисты отнесли появление желтых кожных покровов и белков глаз.
В Москве прошла встреча по вопросам онкологии
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