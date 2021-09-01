Ученые назвали проявляющийся по ночам симптом рака крови

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Повышенная потливость по ночам может свидетельствовать о лейкемии. К таким выводам пришли ученые из британской благотворительной организации Blood Cancer UK. Об этом сообщает издание Express.

В статье подчеркивается, что одной из причин повышенного потоотделения при раке крови является попытка организма бороться с болезнью.

"Очень легко списать усиление ночного потоотделения на безобидную летнюю жару", – говорится в публикации.

По словам специалистов, если из-за постоянной потливости по ночам приходится даже менять одежду, то необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Эксперты также опросили порядка двух тысяч заболевших лейкемией. Они выяснили, что повышенная потливость по ночам перед постановкой диагноза наблюдалась порядка у трети пациентов.

Ранее ученые из Колумбийского университета назвали основные симптомы, по котором можно вовремя обнаружить раковую опухоль поджелудочной железы.

Согласно результатам исследований, один из характерных признаков заболевания – появление желтых кожных покровов и белков глаз. По словам специалистов, в таком случае в крови накапливается компонент желчи, который выбрасывается печенью как продукт распада старых красных кровяных телец.

О злокачественной опухоли могут свидетельствовать нарушения работы ЖКТ – диарея, тошнота и боль в животе. На сбои в работе поджелудочной железы также указывает внезапный диабет, отмечают эксперты.