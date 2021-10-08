Врач дала рекомендации, как восполнить дефицит железа в организме

Фото: ТАСС/ Lauren Hurley
Врач-терапевт Алексей Хухрев в беседе с Москвой 24 рассказал, от чего может возникнуть дефицит железа в организме. По его словам, самостоятельным восполнением дефицита железа в организме заниматься нельзя, лучше всего обратиться к специалистам.
"Дефицит железа случается по двум причинам: его потеря или его недостаточное поступление в организм. У женщин это может быть связано с критическими днями или опухолевыми процессами в брюшной полости. У мужчин причины могут быть связаны с кровотечениями в организме. Железо также могут потреблять различные воспалительные заболевания", – сказал Хухрев.
При этом специалист подчеркнул, что самостоятельно восполнять дефицит железа нельзя, иначе это может привести к серьезным последствиям.
"Вообще в норме человек получает 1,2 грамма железа – это суточное поступление с пищей. Если выявили у себя проблемы с железом в организме, важно обратиться к врачу. Распространенное мнение о том, что анемия проходит с возрастом, касается только женщин, поскольку со временем критические дни становятся менее обильными, расходы железа сокращаются", – объяснил он.
Лечение препаратами можно поддержать питанием, подчеркнул собеседник Москвы 24. "Можно есть красное мясо – в нем содержится много железа. С ним нужно быть осторожнее людям, у которых высокий уровень холестерина. В случае серьезного дефицита железа питание тоже лучше подбирать с врачами", – подытожил терапевт.
Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что головокружение, усталость и бледность являются главными признаками дефицита железа в организме. По ее словам, при наличии таких симптомов человеку необходимо сдать общий анализ крови, а также анализ на железо и ферритин. Врач добавила, что чаще всего от анемии страдают пациенты, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Анемия, вызванная дефицитом железа, есть у 10% россиян.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: