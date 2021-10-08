Врач дала рекомендации, как восполнить дефицит железа в организме

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Врач-терапевт Алексей Хухрев в беседе с Москвой 24 рассказал, от чего может возникнуть дефицит железа в организме. По его словам, самостоятельным восполнением дефицита железа в организме заниматься нельзя, лучше всего обратиться к специалистам.

"Дефицит железа случается по двум причинам: его потеря или его недостаточное поступление в организм. У женщин это может быть связано с критическими днями или опухолевыми процессами в брюшной полости. У мужчин причины могут быть связаны с кровотечениями в организме. Железо также могут потреблять различные воспалительные заболевания", – сказал Хухрев.





Алексей Хухрев врач-терапевт Последствиями дефицита железа могут стать неврологические болезни. Например, синдром беспокойных ног, когда человек ложится и не может найти место ногам, могут случаться тики. Человек начинает чаще болеть простудой, потому что страдает иммунная система. Если серьезный недостаток железа случается у людей с проблемами сердца, то снижается способность переносить кислород, сердце будет страдать.

При этом специалист подчеркнул, что самостоятельно восполнять дефицит железа нельзя, иначе это может привести к серьезным последствиям.

"Вообще в норме человек получает 1,2 грамма железа – это суточное поступление с пищей. Если выявили у себя проблемы с железом в организме, важно обратиться к врачу. Распространенное мнение о том, что анемия проходит с возрастом, касается только женщин, поскольку со временем критические дни становятся менее обильными, расходы железа сокращаются", – объяснил он.





Алексей Хухрев врач-терапевт В случае самостоятельного восполнения дефицита железа можно получить его переизбыток – это токсично для организма и может серьезно ударить по мозгу. Врач поможет решить вопрос медикаментозно.

Лечение препаратами можно поддержать питанием, подчеркнул собеседник Москвы 24. "Можно есть красное мясо – в нем содержится много железа. С ним нужно быть осторожнее людям, у которых высокий уровень холестерина. В случае серьезного дефицита железа питание тоже лучше подбирать с врачами", – подытожил терапевт.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что головокружение, усталость и бледность являются главными признаками дефицита железа в организме. По ее словам, при наличии таких симптомов человеку необходимо сдать общий анализ крови, а также анализ на железо и ферритин. Врач добавила, что чаще всего от анемии страдают пациенты, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Анемия, вызванная дефицитом железа, есть у 10% россиян.