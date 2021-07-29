Врач усомнилась во взаимосвязи рака кишечника и потребления красного мяса

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Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Москвой 24 прокомментировала заявление о том, что возникновение колоректального рака связано с употреблением красного мяса.

Ранее врач-онколог Иван Карасев рассказал, какая еда объединяет пациентов, заболевших раком кишечника. По его словам, это связано с высоким употреблением красного мяса. Врач сослался на результаты исследования доктора Мариоса Джаннакиса из Института онкологии Дана-Фарбер (США), в котором участвовали больные колоректальным раком. Специалисты провели исследование ДНК образцов здоровой и опухолевой ткани 900 человек.

Карасев также подчеркнул, что рак кишечника является одним из самых распространенных онкологических заболеваний. Его, как отметил онколог, провоцируют питание и образ жизни.

"Все ретроспективные исследования устанавливают некую корреляцию, но не устанавливают причинную связь. Может быть, эти люди не только ели мясо, но и, например, пили портвейн. Здесь настолько многофакторное заболевание, что установить точную причину невозможно", – сказала Надежда Чернышова.





Надежда Чернышова врач-терапевт Это пока требует дальнейших исследований, нужно все принять во внимание, исследовать дальше. Ученые со временем выясняют всякие закономерности, но сейчас на основании этого исследования говорить о том, что нам нужно избегать красного мяса, мы не имеем права, не должны.

Вместе с тем эксперт добавила, что красное мясо является отличным источником аминокислот и белка. "Организму нужен белок и как энергетический материал, и как строительный. Красное мясо дает длительное насыщение и прекрасно восполняет дефицит белка", – пояснила она.

Также мясо является источником железа и должно входить в рацион тех людей, которые страдают от низкого гемоглобина, добавила Чернышова.

Однако врач предостерегла от частого употребления красного мяса тех, кто страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы и почек.





Надежда Чернышова врач-терапевт Такие люди могут испытывать трудности с перевариванием этого вида мяса. К тому же это достаточно калорийный продукт, если его есть неумеренно, можно набрать вес. Также переизбыток белка может затруднить работу почек.

При этом специалист подчеркнула, что красное мясо можно есть каждый день, вопрос в количестве. Лучше всего обсудить этот вопрос со своим лечащим врачом или гастроэнтерологом. "Одно дело спортсмен, который тренируется в зале, другое – пожилая женщина с малым весом: им нужны разное количество мяса и разная частота его потребления", – подытожила собеседница Москвы 24.

Ранее специалисты в области онкологии назвали 15 симптомов, которые могут указывать на развитие рака в организме. В число негативных факторов, которые нельзя игнорировать, вошли необъяснимая потеря веса, усталость, ночная потливость, потеря аппетита, хронический кашель, изменение размера и формы родинок и некоторые другие.

При этом врачи сходятся во мнении, что для лечения онкологических заболеваний критически важна ранняя диагностика.