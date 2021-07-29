Врач рассказал, какой продукт приводит к раку кишечника

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Врач-онколог Иван Карасев рассказал, какая еда объединяет пациентов, которые заболели колоректальным раком. Об этом сообщает News.ru.
По его словам, специалисты провели исследование ДНК образцов здоровой и опухолевой ткани 900 человек.
"В ходе исследования доктор Мариос Джаннакис из Института онкологии Дана-Фарбер (США) впервые выявил алкилирующие мутационные сигнатуры в клетках толстой кишки, которые удалось связать с высоким потреблением красного мяса и мутациями, вызывающими рак", — сообщил Карасев.
Он отметил, что на вероятность мутаций не оказали влияние рыба и мясо птицы.
По словам Карасева, рак кишечника является одним из самых распространенных онкологических заболеваний. Это заболевание, как отметил онколог, провоцирует питание и образ жизни.
Ранее специалисты в области онкологии назвали 15 симптомов, которые могут указывать на развитие рака в организме. В число негативных факторов, которые нельзя игнорировать, вошли необъяснимая потеря веса, усталость, ночная потливость, потеря аппетита, хронический кашель, изменение размера и формы родинок и некоторые другие.
При этом врачи сходятся во мнении, что для лечения онкологических заболеваний критически важна ранняя диагностика.
"Доктор 24": ранние симптомы онкологических заболеваний
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