Трихолог объяснила, почему зимой нужно чаще стирать шапки

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Многие люди пренебрегают стиркой шапок на протяжении всей зимы, однако это нужно делать как можно чаще, чтобы волосы не загрязнялись. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на трихолога Юлию Нагайцеву.

По ее словам, на коже головы активно вырабатываются сальные, потовые железы и избыточный себум, которые попадают как на волосы, так и на волокна головного убора.

"За шапкой нужно ухаживать. Шапка – достаточно грязный предмет, который тоже может дополнительно пачкать волосы", – посоветовала специалист.

Ранее Нагайцева рассказала, о каких заболеваниях предупреждает выпадение волос. С ее слов, это может быть вызвано гормональными нарушениями, аутоиммунными заболеваниями, диабетом и другими недугами. При нехарактерном для человека уменьшении объема волос она посоветовала обратиться к врачу.

"Доктор 24": выпадение волос