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Британские эксперты назвали неожиданные причины ранней седины, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Появление преждевременной седины может спровоцировать нехватка витамина В12", – отмечается в сообщении.

Врачи считают, что предотвратить преждевременную седину может регулярное употребление мяса, рыбы, яиц и молока.

Кроме того, раньше времени седина может появиться из-за заболевания щитовидной железы. При отмирания пигментных клеток из-за недостатка или избытка гормонов волосы теряют насыщенный цвет. Также от состояния щитовидной железы зависит выработка меланина, который окрашивает волосы.

Ранее дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова рассказала, что путем вырывания седых волос человек не сможет избавиться от них навсегда.

По ее словам, вырвав один седой волос с головы, человек не нанесет вреда здоровью, но может испытать болевые ощущения, поскольку кожа головы имеет серьезное кровоснабжение и является более чувствительным участком тела.

"Доктор 24": выпадение волос

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